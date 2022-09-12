На Ямале разворовывают легендарную 501 стройку. Фото - "Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога" в ВК.

На Ямале разворовывают легендарную 501 стройку. Информация об этом появилась в сообществе «Стройка 501, 503 ГУЛАГ – «Мертвая дорога» в социальной сети «ВКонтакте».

– Ехала в Салехард и на 95 километре от города Надым увидела невероятную картину: «Урал» выехал с разъезда Ярудей, остановился на дороге, к нему подъехал грузовик, и группа из трех человек начала перегрузку железнодорожных рельс. Увидев меня, спрятали лица и продолжили свою работу, – рассказала очевидица.

Фото - "Стройка 501, 503 ГУЛАГ - "Мертвая дорога" в ВК.

Администраторы сообщества обращаются к соответствующим органам и местным властям: «Уже и номера на машинах видны и записаны – найдите и накажите этих мародеров! Факт на лицо, что не на гараж везут, такой-то техникой большой. И явно они же год назад промышляли. Сколько можно-то! Опять осень, и снова режут и вывозят рельсы! Они на этом деньги зарабатывают! И им снова все с рук сойдет?!».

СПРАВКА "КП"

В 1947—1953 годах Главным управлением лагерей железнодорожного строительства строился участок железнодорожного пути «Чум — Салехард — Коротчаево — Игарка». Дорога начинается на станции Чум за Северным полярным кругом, на участке «Елецкий — Харп» пересекает Полярный Урал. В настоящее время работающий участок заканчивается в Лабытнанги, далее проходит по болотистому северу Западно-Сибирской равнины. Конечный участок «Ермаково — Игарка» также находился за Северным полярным кругом.