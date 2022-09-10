За прошедшие сутки в Тазовском сбили ребенка, а на трассе под Лабытнанги иномарка врезалась в столб

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В ДТП, произошедших на Ямале 9 сентября, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Так, в поселке Тазовский около 12:55 водитель автомобиля «Нonda» сбил несовершеннолетнего пешехода в районе дома № 38 по ул. Пушкина. Он перебегал дорогу в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Затем, около 23:41, водитель автомобиля «Renault», двигаясь из Лабытнанги в сторону Обского причала, не справился с управлением и въехал в опору дорожного освещения Мужчину доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 аварий, а с начала года - 3 216, в которых 18 человек погибли и 203 получили травмы, в том числе 26 детей.