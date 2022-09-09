В Ноябрьске пройдет фестиваль отцов и сыновей «Два капитана 2.0»

Фото: Патриотизм на Ямале | РЦПВ, соцсети

Региональный центр патриотического воспитания начал принимать заявки от ямальцев на участие в фестивале отцов и сыновей «Два капитана 2.0», который пройдет 1 и 2 октября в Ноябрьске.

Количество семей от муниципалитета - не ограничено, а вот возраст сыновей должен быть от 10 до 17 лет.

В программе запланированы мероприятия, направленные на поиск общих интересов членов семьи. Кроме этого, участники посмотрят художественный фильм, направленный на укрепление взаимоотношений отцов и сыновей. В спортивном блоке запланированы физические активности и эстафета «Большие гонки». Результатом совместного труда и взаимодействия станет арт-объект палуба корабля «Два капитана».

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» и подать заявку до 27 сентября. Именные заявки на участие в фестивале необходимо направить до 29 сентября по электронной почте: anatlasyuk@yamalrcpv.ru, не забыв сделать пометку «Фестиваль отцов и сыновей».