Скриншот голосования

Почти 90% жителей Салехарда высказались в соцсетях за сохранение названия реки Шайтанки. Соответствующее голосование было запущено в одном из городских пабликов минувшим вечером.

«Голосование по переименованию реки Шайтанки проводится на окружном ресурсе, а не городском. При этом не учтено мнение горожан по сохранению существующего названия. Для более объективного понимания пожеланий горожан мы открываем альтернативное голосование, в котором предлагаем как новые названия, озвученные на ресурсе «Живем на севере», так и имеющееся. Результат альтернативного голосования будет использован для обоснования сохранения исторической справедливости. Неравнодушных просим не оставаться в стороне», - гласит запись в посте.

Как итог - 86,79% проголосовали за существующее название, а за вариант Преображенка, лидирующий на портале «Живем на севере», только 4,45%.

Напоминаем, что всего было предложено восемь новых названий: Светлая, Ямалка, Мирная, Преображенка, Духовная, Священная, Дружбы и Божественная.