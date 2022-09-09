Фото: Правительство ЯНАО

До конца года еще на 60 километрах трассы Надым-Салехард появится сотовая связь: новые телекоммуникационные комплексы обеспечат сигналом два участка дороги. Кстати, сейчас сотовой связью покрыто чуть более 190 километров трассы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обеспечить стабильным сигналом сотовой связи автомобильные дороги округа - один из приоритетов, поставленных губернатором Дмитрием Артюховым.

Мониторинг сигнала сотовой связи на Ямале продолжается. Этим летом впервые была проведена оценка покрытия подвижной радиотелефонной связью на 23 маршрутах автодорог окружного и муниципального значений - всего 1 617 километров.

Измерительные работы уровней сигнала проводились уральским филиалом «Главного радиочастотного центра». Мониторинг связи показал, что общее покрытие дорог сигналом сотовой связи стандартом 2G составляет 90,04% и LTE - 62,71%.