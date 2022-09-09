Надымская спортшкола получила новую форму с символикой района

Фото: администрация Надымского района

В надымскую спортшколу «Лидер» поступило 70 комплектов костюмов с символикой муниципалитета: летние и зимние варианты, шапки и рюкзаки для личных вещей.

Приобретены костюмы по поручению главы района Дмитрия Жаромских. Форма пригодится воспитанникам спортивных учреждений как на выездных соревнованиях, так и на тех, что проходят в Надыме.

Фото: администрация Надымского района

- Ребята принимают участие в соревнованиях разного уровня, в том числе и международных, защищают честь Надымского района и пополняют общую копилку побед и достижений. Желаем нашим спортсменам побед и успехов. А мы - болеем за наших! - отметил руководитель муниципалитета.

Отметим, что в прошлом году была закуплена форма для спортсменов «Арктики», в планах следующего года - приобрести костюмы для спортшколы «Арктур».