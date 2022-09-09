Кричали и матерились: в Новом Уренгое двух пассажиров самолета сняли с рейса

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На борту самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Новый Уренгой - Тюмень, произошел инцидент с двумя пассажирами. Как сообщили в пресс-службе Новоуренгойского ЛО МВД России на транспорте, происшествие случилось 8 сентября. Между мужчинами возникла ссора, сопровождающаяся бурной бранью и, как следствие, нарушением порядка.

- Граждане 1968 и 1983 годов рождения затеяли словесный конфликт, в ходе которого эмоционально и громко выражались нецензурной бранью в адрес друг друга, а также отказывались сесть на свои места и приготовиться к полету. Кроме того, граждане никак не реагировали на неоднократные замечания бортпроводников и командира воздушного судна, - прокомментировали в ведомстве.

Прибывшие на место правоохранители доставили мужчин в дежурную часть линейного отдела полиции, где на них составили протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».