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Здоровье9 сентября 2022 8:55

Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 сентября 2022 года: заразились 193 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 сентября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 193 человека. С начала периода количество заболевших достигло 141 337.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 52 106 человек с COVID-19, госпитализирован - 3 621. Всего в стране зарегистрировано 19 960 295 случаев. Излечились от коронавируса 51 086 человек, скончались - 96.