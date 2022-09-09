Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 сентября 2022 года: заразились 193 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 193 человека. С начала периода количество заболевших достигло 141 337.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 52 106 человек с COVID-19, госпитализирован - 3 621. Всего в стране зарегистрировано 19 960 295 случаев. Излечились от коронавируса 51 086 человек, скончались - 96.