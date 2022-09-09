Губернатор Дмитрий Артюхов высадил деревья в салехардском Парке Победы

Фото: Правительство ЯНАО

В салехардском Парке Победы прошли сразу две акции «Сад Памяти» и «Сохраним лес». Участники высадили около 130 деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с волонтерами и городскими коллективами к доброму делу присоединился и губернатор Дмитрий Артюхов.

- Высаживаем деревья в очень символическом месте - парке Победы - здесь душа Салехарда и важно, чтобы он тоже преображался. В Год экологии у нас уже прошло и еще запланировано много таких мероприятий и, уверен, ямальцы видят, как меняются наши города, появляются новые посадки. Из-за северных условий деревьям нужно больше времени, они растут не так быстро, но пройдет несколько лет и, я надеюсь, они приживутся и будут украшать наши города. Год назад проводили в парке такую же акцию по озеленению и 90 % деревьев закрепились, это очень хороший результат в нашем климате, - сказал глава региона.

Кстати, акции по озеленению прошли сразу в шести населенных пунктах округа. Жители Салехарда, Ноябрьска, Тазовского, Красноселькупа, Тольки и Аксарки высадили в скверах и парках березы, рябины, боярышники, сирени, сосны и кедры - всего больше тысячи деревьев и кустарников.