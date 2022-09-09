Ямальцы могут выиграть ценные призы, приняв участие в викторине проекта «Уютный Ямал»

Фото: Правительство ЯНАО

В регионе стартовало голосование за лучшие инициативы жителей, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал». Ознакомиться со всеми проектами и сделать свой выбор можно с 9 по 11 сентября на платформе «Живем на Севере».

Кстати, там же можно принять участие в викторине и стать обладателем ценного подарка: Яндекс станция Лайт, спальный мешок, увлажнитель воздуха, массажная подушка и многое другое.

Схема получения подарка очень просто: принять участие в голосовании и ответить на все вопросы о природе и экологии Ямала. Если все они правильные - забрать свой подарок.

Участником викторины может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший 14 лет, и зарегистрированный по месту жительства на территории Ямала.