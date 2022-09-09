В больницу Тарко-Сале поступило современное урологичческое оборудование

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В Тарко-Салинскую ЦРБ поступили два гибких цистофиброскопа. Новые аппараты уже установлены в стационаре больницы, в первую очередь они предназначены для пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Теперь для них доступны эффективная диагностика и терапия.

- Процедуру можно проводить без наркоза, она стала комфортной и безболезненной. Это удобно врачам и пациентам, - рассказали в медучреждении.

Наряду с выявлением патологии оборудование подходит для выполнения любых терапевтических операций. Например, взятие биопсии или введение лекарственных растворов, удаление мелких камней или инородных тел.

В основе аппарата лежит высококлассная оптика Pentax, благодаря которой врач видит четкую и яркую картинку, что позволяет качественно провести манипуляцию и поставить более точный диагноз.

Отметим, что современное урологическое оборудование приобретено по программе модернизация первичного звена здравоохранения.