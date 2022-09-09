В Шурышкарском районе возобновились перевозки пассажирским катером до села Овгорт

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе вновь возобновились перевозки пассажирским катером до села Овгорт. Информация об этом появилась на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с повышением уровня воды в реке Сыня, с 8 сентября 2022 года возобновляется движение катера КС по расписанию до с. Овгорт. В период осуществления перевозок пассажиров водным транспортом до с. Овгорт, рейсы вертолетом выполняться не будут», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что месяц назад КС перестал заходить в Овгорт из-за обмеления реки. Пассажиров перевозили по воздуху, но только при условии набора не менее 17 человек на борт.