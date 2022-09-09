«Кибердружина Ямала» призывает северян вступить в свои ряды Фото: Ольга Крыльцова

Теперь жители Ямале могут сообщить о небезопасном контенте в Интернете, уличной рекламе, мошеннических или торгующих наркотиками сайтах на специально созданный для этого портал. Речь идет об официальном сайте, созданном «Кибердружиной Ямала».

Кстати, кликабельные баннеры с переходом на сетевое представительство «Кибердружины Ямала» появятся на всех официальных сайтах администраций городов и районов.

- Интернет-пространство, при неумелом пользовании, может нести серьезную угрозу для детей, подростков и людей старшего возраста. Наши волонтеры делают все возможное, чтобы сделать для них пользование возможностями мировой сети безопасным: проводят просветительские мероприятия, выявляют противоправный контент. Теперь к этой добровольческой деятельности может присоединиться любой житель нашего округа. Достаточно лишь сообщить о деструктивном контенте, - сказал координатор проекта Антон Малайко.

Главная цель проекта - создание безопасной среды в Интернете. Волонтеры находят в сети подозрительный контент, касающийся пропаганды наркотиков, суицида, экстремистской деятельности, мошенничества, и передают информацию в профильные ведомства для дальнейшей работы.