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Общество9 сентября 2022 6:10

Прокуратура уличила сотрудников учреждений образования и культуры Красноселькупского района в махинациях с доходами

Нарушения устранены
Марина Прохорова
Прокуратура уличила сотрудников учреждений образования и культуры Красноселькупского района в махинациях с доходами

Прокуратура уличила сотрудников учреждений образования и культуры Красноселькупского района в махинациях с доходами

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Красноселькупского района уличила сотрудников учреждения, подведомственных управлениям образования и культуры муниципалитета в махинациях с налоговыми декларациями.

- Установлено, что руководители учреждений не предоставили работодателю полные сведения о доходах, в частности, о имеющихся банковских счетах. Это повлекло различные нарушения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В связи с этим начальникам управлений были внесены представления. По результатам их рассмотрений десять руководителей учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. На данный момент нарушения устранены.

Напоминаем, что ранее в подобном также были замечены работники управления жилищно-коммунального хозяйства Муравленко, сотрудники регионального департамента внешних связей, а также учреждений, подведомственных департаменту культуры Тазовского района.