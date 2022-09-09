Власти Губкинского вернут семье более 380 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома Фото: Вера Зенина

Прокуратура Губкинского помогла семье местного жителя вернуть более 380 тысяч рублей, незаконно уплаченные при переселении из аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что в 2018 году местные власти незаконно потребовали с семьи более 380 тысяч рублей в качестве доплаты при переезде из аварийного жилья в новое. Как объяснили чиновники, эти деньги являлись разницей в стоимости изымаемого и предоставляемого жилого помещения, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отдельные положения договора мены недействительными, но получил отказ. Тогда гособвинитель обжаловал вынесенное решение в апелляционном порядке.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам полностью удовлетворила иск прокурора, обязав администрация возвратить заявителю необоснованно уплаченную сумму. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.