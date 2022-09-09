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Общество9 сентября 2022 5:43

Власти Губкинского вернут семье более 380 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
Власти Губкинского вернут семье более 380 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома

Власти Губкинского вернут семье более 380 тысяч рублей, взятых при переселении из аварийного дома

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Губкинского помогла семье местного жителя вернуть более 380 тысяч рублей, незаконно уплаченные при переселении из аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что в 2018 году местные власти незаконно потребовали с семьи более 380 тысяч рублей в качестве доплаты при переезде из аварийного жилья в новое. Как объяснили чиновники, эти деньги являлись разницей в стоимости изымаемого и предоставляемого жилого помещения, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отдельные положения договора мены недействительными, но получил отказ. Тогда гособвинитель обжаловал вынесенное решение в апелляционном порядке.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам полностью удовлетворила иск прокурора, обязав администрация возвратить заявителю необоснованно уплаченную сумму. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.