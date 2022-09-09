Житель Тарко-Сале отправится в колонию за пьяную езду по городу Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе вынесли приговор в отношении местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2021 году мужчину уже судили за такое же правонарушение, однако он так и не сделал для себя должных выводов.

- В мае 2022 года мужчина вновь был задержан сотрудниками ГИБДД. Он разъезжал по Тарко-Сале на машине, будучи в алкогольном опьянении, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал горожанина виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчину лишили водительских прав сроком на пять лет. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напоминаем, что также за пьяную езду в колонию отправили жителя Красноселькупа. Ему суд вынес более суровый приговор.