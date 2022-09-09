Фото: паблик "В Салехарде / объявления / Салехард"

«Конфликт вокруг закрытия вещевого рынка в Салехарде вылился в митинг!». Именно такой пост появился вчера в одном из городских пабликов, наделав немало шумихи.

Напоминаем, что речь идет о рынке по ул. Маяковского, на месте которого собираются открыть большую торговую базу стройматериалов. Новость о закрытии появилась 18 июля 2022 года, с тех пор не давая предпринимателям покоя. Люди категорически не согласны с решением властей, поскольку у большинства павильоны находятся в собственности, да и переезд на новое место - процесс весьма затратный.

Чтобы узнать истинное мнение жителей. В соцсетях появился опрос о том, нужен ли в городе данный рынок. В итоге больше половины салехардцев высказались за то, чтобы оставить все без изменений.

Сами власти тога заявили, что никто не останется без работы. Вопрос предоставления торгового места будет решаться с каждым предпринимателем в индивидуальном порядке.

- Размещение нестационарных торговых объектов возможно только в специально установленных местах и в соответствии с утвержденной схемой расположения. При этом важно, чтобы внешний вид павильона соответствовал требованиям благоустройства города, - подытожили в мэрии.

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