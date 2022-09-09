Добровольцы-спасатели нашли в лесу под Надымом заблудившихся школьников

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

Неподалеку от Надыма участники поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» обнаружили двух детей, заблудившихся в лесу. Как сообщили в самой организации, добровольцы заметили ребят совершенно случайно, когда они бродили по опушке, при этом заявка о пропаже детей не поступала.

- Из разговора стало понятно, что они ушли из школы, но не домой, а погулять по лесу. Телефонов при себе нет, а домашний адрес не знают, так как совсем недавно переехали в город из тундры, - пояснили в отряде.

На место сразу же был вызван наряд полиции с сотрудником ОДН. Позже стало известно, что детей уже хватились, их начала искать бабушка.

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

- Это значит, что вскоре заявка поступила бы и к нам. Самое интересное в этой ситуации то, что детей, скорее всего, искали бы в городе. И сколько бы времени могло уйти на поиски, неизвестно, - сказал участник отряда.

Спасатели-волонтеры призывают взрослых провести беседы детьми и проверить, знают ли они свой адрес и помнят ли телефоны родителей.

Кстати, при желании детей можно записать на занятия, где инструкторы отряда рассказывают, как не потеряться и что делать, если это все-таки произошло. Заявку для проведения занятия можно оставить по телефону горячей линии: 8-800-200-71-78.