В Лабытнанги обобщили результаты труда волонтеров: «вывезено 87 тонн мусора»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги состоялся экофестиваль, на котором обобщили результаты труда волонтеров проекта «Будущее Арктики», активистов общественной организации «ЭкоМир-Лабытнанги», а также трудовых коллективов и горожан - всех тех, кто активно участвовал в уборке родного города.

- За этот сезон стараниями земляков вывезено 87 тонн (15 КамАЗов) мусора, ликвидирована большая свалка в мкр. Обской, участие в субботника приняли более 7 тысяч лабытнангцев. Благодарю всех, кто не остался безучастным, - сказала глава муниципалитета Марина Трескова.

Мероприятие прошло в сквере «Орбита». Все пришедшие могли стать участниками множества конкурсов, веселых игр, викторин и выставок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Лабытнанги отказались убрать 12 свалок по решению суда. Мэрия пыталась обжаловать решение, но это ни к чему не привело (подробнее)