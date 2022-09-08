По просьбам мам в набор «Малышу Ямала» добавят еще три предмета

Фото: Правительство ЯНАО

В подарочной коробке «Малышу Ямала» появятся три новых предмета: клипса для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки и брошюра по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным ребенком.

Просьбы расширить набор поступили к губернатору Дмитрию Артюхову во время его августовской поездки по региону. Так, добавить держатель для соски предложила жительница Пурпе, термоконтейнер для бутылочки - молодая мама из Муравленко, а брошюру - волонтеры-медики из Ноябрьска.

- Брошюру мы пишем совместно с представителями НКО «Заветы матери» из Ямальского района. В рабочую группу также войдут опытные врачи, которые дадут свои рекомендации молодым мамам. В буклете можно будет найти полезные советы психолога, диетолога, а также отдельный блок по оказанию первой помощи, - рассказала региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» Милана Зандукаева.

Напоминаем, что набор «Малышу Ямала» вручают с 1 июня 2019 года. В него входят предметы, необходимые ребенку в первый год жизни: комплект одежды, в том числе зимний пуховый комбинезон, кокосовый матрас, средства для ухода и многое другое.

Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора, а также в рамках национальной программы «Десятилетие детства».