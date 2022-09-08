Почти 800 саженцев деревьев и кустарников высадят на новой площадке у центра «Геолог» в Салехарде

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде на новой площадке у центра «Геолог» появится настоящая зеленая роща. По словам главы города Алексея Титовского, речь идет о почти 800 саженцах хвойных и лиственных деревьев, а также кустарников, которые уже начали высаживать.

- Рябина, ель и сосна украсят газон площадью почти 2 тысячи квадратных метров, - прокомментировал он.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Напоминаем, что площадка, которую обустраивают в этом месте, станет третьей по уникальности в стране. Здесь будут располагаться игровые комплексы с горками, элементами для лазания и поручнями. Появятся зоны для воркаута и кроссфита, обновится поле для мини-футбола, расположится крытый ледовый корт для хоккея и массовых катаний.

На данный момент рабочие подготовили все поверхности под укладку безопасного резинового покрытия. Она начнется, как только позволит погода. В конце недели ожидается поставка закрытого корта, скоро начнется установка спортивного оборудования.

- Уверен, получится классная многофункциональная площадка, которая понравится всем горожанам, - сказал Алексей Титовский.