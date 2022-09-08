Лучшие выпускники ямальских школ возвращаются работать в регион после окончания ВУЗов

Фото: Правительство ЯНАО. Юлия Бодрова.

В регионе продолжает действовать программа «Ориентир: Ямал», в рамках которой в округ возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие ВУЗы. С августа на работу устроились семь востребованных специалистов: они приняты в образовательные организации, предприятия нефтегазового комплекса и учреждения администрации в сфере ЖКХ.

Так, Яна Гузанова, окончившая с отличием Тюменский индустриальный университет по направлению «Техносферная безопасность», вернулась в родной Надым и устроилась техником в отдел охраны труда в «Газпром добыча Надым».

А в родной Ноябрьск вернулись сразу два новоиспеченных педагога: Анастасия Тархова - учитель русского языка в школе № 6 и Юлия Бодрова - учитель математики в школе № 8. Примечательно, что Анастасия пришла работать в школу, которую окончила.

- Замечательный проект. Это хорошо, когда выпускникам помогают в трудоустройстве, сопровождают их, информируют о мерах поддержки, консультируют по житейским вопросам, - говорит Юлия Бодрова.

Еще один участник проекта - Валерия Биллер. Девушка недавно пополнила штат управления городского хозяйства в Уренгое, заняв должность инженера.