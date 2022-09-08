В Салехарде пройдет заключительный этап экстремального забега «Северный характер»

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

На Ямале началась регистрация команд для участия в арктическом экстремальном забеге «Северный характер», который пройдет в Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по физической культуре и спорту.

Подать заявку можно на электронную почту: sport45600@yandex.ru. При этом надо сделать пометку «Северный Характер». Возраст участников должен быть не младше 18 лет.

Четвертый этап масштабного ямальского проекта пройдет 17 сентября в районе переправы через Обь. Спортсменам предстоит пройти экстремальную трассу и полосу препятствий, показав свои силу и выносливость.

Команды группы «Профи», преодолевшие дистанцию быстрее всех и занявшие призовые места, будут награждены медалями, кубками и денежными призами: победители получат 90 тысяч рублей, серебряные призеры - 75 тысяч рублей, бронзовые - 60 тысяч руб.

В группе «Любитель» команды призеры получают кубки и дипломы, участники команд - медали и дипломы.