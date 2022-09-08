Ямальские ученые воссоздают земледельческие практики коренных малочисленных народов Севера

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Сотрудники Научного центра изучения Арктики воссоздают земледельческие практики коренных малочисленных народов Севера. Для этого ведущий научный сотрудник Евгения Моргун и научный сотрудник Руслан Ильясов проведут исследования почвенного покрова и растительности агроценозов (полей и огородов) в селах Красноселькуп, Толька и Ратта, изучат фоновые почвы Верхне-Тазовского заповедника и священного места Шаман-гора, а также познакомятся с земледельческими практиками местных жителей.

По итогам поездки ученые дадут агроэкологическую оценку территории. Научная работа направлена на решение практических задач в области развития полярного земледелия, обеспечения продовольственной безопасности региона и самозанятости его жителей.

- С точки зрения почвоведов, Красноселькупский район является неисследованным белым пятном. Задача нашей полевой группы не только в том, чтобы собрать данные о состоянии почв и растительности. В экспедиции мы будем изучать опыт ведения сельского хозяйства у северных селькупов, сравнивать его с земледельческими практиками, используемыми в других муниципалитетах. В середине 20 века полярное земледелие было довольно развито у коренных малочисленных народов Севера. В наше время некоторые практики частично утрачены. Наша задача, как ученых, воссоздать и транслировать их среди населения, - говорит Евгения Моргун.

В планах Научного центра изучения Арктики - издать монографию, которая будет содержать новые научно-методические подходы по развитию сельского хозяйства с учетом исторически сложившихся земледельческих практик коренных малочисленных народов Севера.