Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 сентября 2022 года: заразились 164 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 164 человека. С начала периода количество заболевших достигло 141 144.

При этом в больницы региона госпитализировано 9 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 50 618 человек с COVID-19, госпитализировано - 3 611. Всего в стране зарегистрировано 19 908 189 случаев. Излечились от коронавируса 50 293 человека, скончались - 93.