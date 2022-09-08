Власти Лабытнанги отказались убрать 12 свалок по решению суда Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги заставила местные власти убрать 12 свалок, расположенных на территории муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе городского ведомства, для устранения нарушений в адрес главы местной администрации было внесено представление. Кроме того, соответствующий иск был направлен в суд.

Выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти убрать мусор. Однако в мэрии не согласились с таким решение и обжаловали его, но это ни к чему не привело.

В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы, в том числе площадью около 3 тысяч квадратных метров, расположенная в микрорайоне Обской.

Напоминаем, что минувшим летом глава города Марина Трескова рассказала, что в муниципалитете планируют расчистить от мусора 10 тысяч квадратных метров территории.

- Мы стараемся оперативно принять меры по обращениям жителей, которые заметили, что какая-либо территория срочно «требует» заботливых рук, - прокомментировала тогда градоначальница.