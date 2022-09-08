Ремонт дороги Пурпе-Пуровск завершен на 60%

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается ремонт дороги Пурпе - Пуровск. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас работы завершены на 60%.

В этом году на трассе приводят в порядок участок длинной 27 километров и 600 метров. Дорожники заменили плиты, уложили выравнивающий слой из черного щебня и два слоя асфальтобетона. Укрепили обочины, нанесли разметку, установили барьерное ограждение и знаки. Также обновятся мосты - строители ремонтируют опоры, пролетные строения и водопропускные трубы. Больше половины работ уже позади.

Сейчас ремонт ведется на 11 километрах участка дороги Пурпе-Пуровск, двух мостах и 23 водопропускных трубах.

- На участке трудятся 163 человека, работают в две смены, также задействовано 48 единиц техники. Асфальтобетон производят сразу на двух завода, материала у подрядчика достаточно. Нужно немного подождать, после чего мы получим новое и качественное асфальтобетонное покрытие, - рассказал Валерий Щербинин, специалист технического надзора Губкинского отделения Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО».

Полная протяженность участка - 68 километров. После завершения работ дорога будет приведена в нормативное состояние на протяженности 55 километров. Работы на участке начались в 2020 году, тогда было отремонтировано 12,5 километра. В прошлом году отремонтировали уже 15,6 километра.