В Новом Уренгое хирурги успешно прооперировали мужчину с онкопатологией крови и трехкилограммовой селезенкой

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ провели успешную операцию пациенту с онкопатологией крови. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, при поступлении у мужчины также были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Это представляло угрозу для его жизни и требовало экстренных действий.

За дело взялись заведующий хирургическим отделением Андрей Леус, заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и хирург Василий Артым.

- Было принято решение провести спленэктомию - удалить селезенку. После операции выяснилось, что орган весит аж 3 килограмма, у здорового человека вес селезенки не превышает 200 граммов. С таким новоуренгойские хирурги столкнулись впервые, - прокомментировали в больнице.

Операция прошла успешно: после трех суток нахождения в реанимации мужчину перевели в хирургическое отделение.

Сегодня жизни пациента ничего не угрожает. Теперь ему предстоит долгий период реабилитации под наблюдением врачей.