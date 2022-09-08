Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье8 сентября 2022 7:22

В Новом Уренгое хирурги успешно прооперировали мужчину с онкопатологией крови и трехкилограммовой селезенкой

Сегодня жизни пациента ничего не угрожает
Марина Прохорова
Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Хирурги Новоуренгойской ЦГБ провели успешную операцию пациенту с онкопатологией крови. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, при поступлении у мужчины также были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Это представляло угрозу для его жизни и требовало экстренных действий.

За дело взялись заведующий хирургическим отделением Андрей Леус, заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и хирург Василий Артым.

- Было принято решение провести спленэктомию - удалить селезенку. После операции выяснилось, что орган весит аж 3 килограмма, у здорового человека вес селезенки не превышает 200 граммов. С таким новоуренгойские хирурги столкнулись впервые, - прокомментировали в больнице.

Операция прошла успешно: после трех суток нахождения в реанимации мужчину перевели в хирургическое отделение.

Сегодня жизни пациента ничего не угрожает. Теперь ему предстоит долгий период реабилитации под наблюдением врачей.