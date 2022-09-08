На Ямале заработал портал о животных из приюта, которых можно забрать домой

Фото: Правительство ЯНАО

На портале «Живем на Севере» заработал раздел «Питомцы Ямала». Цель проекта - собрать в одном месте информацию о животных, которых можно забрать домой из приюта. Сейчас там размещены данные 90 животных: это 54 собаки и 36 кошек. Есть фото и краткая характеристика.

Кстати, идея создания ресурса принадлежит команде участников первого потока Ямальской школы кадрового резерва.

- За два с половиной года работы в новом формате больше четырех тысяч бездомных животных, оказавшихся в приютах Ямала, нашли новый дом. Это четыре тысячи семей, которые сделали доброе дело и стали счастливее. Новый ресурс делает информацию о животных, находящихся в приютах, доступнее. Выбрать питомца станет проще. Сегодня в приютах округа содержится более трех тысяч хвостатых. Они привиты и стерилизованы, нуждаются в заботливых владельцах, - рассказал заместитель руководителя Службы ветеринарии ЯНАО Алексей Меняйлов.

Те, кто не имеют возможности забрать животное домой, но хотят помочь приютам, могут привезти корм, поучаствовать в уборке территории, кормлении или выгуле. Адреса со схемами проезда и контактные номера телефонов есть на портале.