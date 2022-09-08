«Зеленые» инвестиции нефтяников

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема «Воздух, которым мы дышим», что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

В конце 2021 года Совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана – парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Так, экологические службы «РН-Пурнефтегаза» в ежедневном режиме мониторят территории лицензионных участков. Только за 2021 год километраж облёта БПЛА составил 66 210,53 км, что позволило охватить мониторингом все трубопроводы не менее 72 раз за год (6 раз в месяц).

«РН-Пурнефтегаз» за два последних года инвестировал в природоохранную и природовосстановительную деятельность порядка 763 млн рублей. В числе основных «зеленых» проектов - повышение надежности трубопроводов, постоянный мониторинг компонентов окружающей среды, рациональное использование попутного нефтяного газа, эффективное управление водными ресурсами и рекультивация земель, а также сохранение биоразнообразия в районах присутствия.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия. В 2022 году эта деятельность продолжается. В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечался 4 сентября, «РН-Пурнефтегаз» высадил в Губкинском аллею из 350 рябин, приуроченную к 85-летнему юбилею основателя Губкинского, первого генерального директора Общества Виктора Гавриловича Агеева.