При пожаре в многоэтажке Ноябрьска пострадал подросток

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Ранним утром в Ноябрьске загорелась квартира, расположенная в доме №87 по ул. Магистральная. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило 8 сентября в 04:58 утра.

- На место выехали 16 человек личного состава и 6 единиц спецтехники. Полностью справиться с огнем удалось менее чем за полчаса - в 05:25, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, во время происшествия пострадал 15-летний подросток. Он надышался угарным газом.

Огонь повредил мебель, стены и потолок комнаты на общей площади 15 квадратных метров. Также пострадала балконная рама и помещение самого балкона на площади 3 квадратных метра. Кроме того, закопчена квартира по всей площади 60 квадратных метров, а еще стены и потолок подъезда со второго по пятый этаж.