«Предоставили отсрочку из-за сына»: в Салехарде осудили автоледи, по вине которой погиб мужчина

В Салехарде осудили автоледи, по вине которой погиб мужчина Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили местную жительницу, ставшую виновницей аварии со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, женщина направлялась из Лабытнанги в окружную столицу и, в какой-то момент, выехала на встречную полосу из-за невнимательности.

- В результате этого произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель второй машины получил многочисленные повреждения, от которых скончался в больнице, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на такой же срок.

Но, поскольку осужденная является единственным кормильцем в семье и в одиночку воспитывает малолетнего сына, ей предоставили отсрочку до достижения ребенком 14 лет.