На Ямале выберут лучшего шеф-повара Фото: Ольга Крыльцова

Ямальцы могут подать заявку на участие в отборочном этапе конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО «Лучший шеф-повар».

Сам конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный. К участию приглашаются граждане России, проживающие на территории ЯНАО, по двум группам: специалисты - работники организаций, предприятий, учреждений и студенты, получающие среднее профобразование по специальности «Повар-кондитер».

Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2022 года включительно по электронному адресу: info@arctic-people.com с пометкой «Конкурс». Итоговый список участников разместят до 1 октября на сайте организатора.

Финал конкурса состоится в Лабытнанги 13-14 октября 2022 года в формате практических заданий. Расходы на проезд финалистов, а также оплата стоимости питания и проживания компенсируются организатором.

Призовой фонд для специалистов 200 тысяч - I место, 150 тысяч - II место, 100 тысяч - III место. Призовой фонд для студентов - 70, 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Еще есть специальная награда самому молодому участнику - 20 тысяч рублей (до 30 лет включительно).