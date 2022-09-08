На улицах Ноябрьска появились первые контейнеры для сбора старых автошин

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

На улицах Ноябрьска появились первые контейнеры для сбора старых автопокрышек. Они установлены возле ГК «Тепловик» и на ул. Муравленко. Обслуживать шиноприемники будет управление городского хозяйства.

- В ближайшее время еще три появятся возле гаражных кооперативов. Надеюсь, что они помогут решить проблемы стихийных свалок, которые появляются периодически в наших лесных зонах, - сказал глава города Алексей Романов, который и поручил организовать места для сбора.

По его мнению, данная мера поможет снизить количество свалок в зеленых зонах. В прошлом году там было собрано 45 тонн покрышек, а в этом году - на семь тонн больше.

- Благодарю наших активных и неравнодушных ноябрян, кто сообщал о свалках специалистам отдела экологии, - обратился к жителям Алексей Романов.