В Лабытнанги торжественно открыли сразу несколько детских площадок

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В Лабытнанги торжественно открыли новые детские площадки, расположенные во дворах по ул. Магистральная, 35А, 37 и Деповская, 23, 25. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Уже стало доброй традицией отмечать открытие игровых комплексов. Танцы, игры и конкурсы - настоящий веселый праздник для детей. Спасибо волонтерам, несмотря на дождливую погоду, во дворах сложилась солнечная атмосфера, - отметил градоначальница.

Всего в этом году при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова в городе обновят 15 игровых площадок, а еще 6 создадут по проектам инициативного бюджетирования.

- Земляки, до завершения строительного сезона все обязательства по обустройству детских игровых площадок будут выполнены, - подытожила Марина Трескова.