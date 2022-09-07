В Ноябрьске гендиректора «Спектра» будут судить за невыплаченную зарплату

В Ноябрьске гендиректора «Спектра» будут судить за невыплаченные зарплаты. Фото: «КП».

Ноябрьские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении генерального директора местной фирмы — ООО «Спектр». Руководителя обвиняют в невыплате зарплаты сотруднику.

По данным следствия, генеральный директор умышленно не начислял работнику зарплату, при этом деньги для этого у фирмы были. Оплату за свой труд сотрудник не получал с января по май.

— На период увольнения потерпевшего ему также не был произведен полный расчет в общей сумме свыше 50 тысяч рублей. Таким образом было нарушено его право, предусмотренное Конституцией, согласно которому каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, — добавили в Следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

На сегодня бывший сотрудник фирмы получил все полагающиеся выплаты. Дело в отношении гендиректора же направлено в суд.