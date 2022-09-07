Пьяный мужчина украл телефон у вахтера общежития в Новом Уренгое Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу мобильного телефона стоимостью 11 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, заявление поступило от женщины 1966 года рождения, по ее словам, гаджет украли прямо на ее рабочем месте - в общежитии.

- Свой мобильный телефон потерпевшая оставила в комнате вахтера. Затем в общежитие зашел злоумышленник, находящийся в алкогольном опьянении. Обнаружив, что на вахте никого нет, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он взял мобильный телефон и покинул помещение, - прокомментировали в ведомстве.

Вора задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый житель Московской области 1976 года рождения.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, также на него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье - до двух лет лишения свободы.