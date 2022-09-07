В Новом Уренгое детский сад «Калинка» отремонтировали раньше срока

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое завершился ремонт детского сада «Калинка». Менее чем за пять месяцев был проделан внушительный объем работ: приведены в порядок кровля и фасад, благоустроена территория.

- Всем коллективом мы вкладывали душу в нашу стройку - переживали, радовались, ждали! От этого вдвойне приятно видеть, что нашим проектом также проникся и подрядчик ООО «Градстрой» - строители сдали объект раньше, чем планировалось. Благодаря такой слаженной работе наша ребятня смогла начать новый учебный год в стенах родного сада, - поделилась директор детского сада Юлия Тимошенко.

Приятным сюрпризом для ребят стали новые игровые площадки с яркими горками, рассчитанные на детей разных возрастов. Сами локации разделены на три зоны: от года до трех лет, от трех лет до пяти и от пяти до восьми лет, на каждой их них предусмотрено безопасное резиновое покрытие.

Обновилась и спортплощадка. На ней детвора будет заниматься мини-футболом, волейболом и баскетболом, а юные велогонщики - гонять по велодорожкам.