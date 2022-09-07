«Сухой» фонтан и озеленение: в Тарко-Сале завершилось благоустройство центральной площади

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале завершилось благоустройство центральной площади, расположенной на ул. Тарасова. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», за преображение местности проголосовали почти 4 тысячи человек.

На смену старым бетонным плитам и несовременным лавочкам с навесами пришла новая общественная территория для комфортного отдыха. Здесь размещены малые архитектурные формы, установлено освещение, выполнено комплексное озеленение, есть павильон, в котором можно будет приобрести кофе, напитки и сладости. Но самое главное - это «сухой» фонтан, который впервые появился в Тарко-Сале.

- Данный проект меняет городские пространства даже в самых отдаленных и труднодоступных поселениях нашего района. В частности, в этом году в Самбурге построили сразу две спортплощадки, еще одну - в Халясавэе, в Ханымее строим целый сквер 90-летия Пуровского района. При этом все эти проекты - пожелания наших жителей, которые сегодня воплощаются в жизнь, - сказал глава Пуровского района Антон Колодин.