Подъезд в одном из домов Нового Уренгоя признан лучшим в стране

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое подъезд дома №4 в мкр. Энтузиастов признан лучшим в стране. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

- «Единая Россия» определила победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». В итоге наш подъезд стал лучшим в стране, обойдя 5 тысяч заявок, - прокомментировал градоначальник.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Это современный и стильный подъезд, выполненные в стиле лофт. Внутри есть свободные места для колясок, аккуратные информационные стенды с голубой подсветкой, декоративные элементы и даже бесплатный прокат зимнего инвентаря. Также красиво и аккуратно оформлена придомовая территория.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Контроль за вверенным ему имуществом осуществляет ТСЖ «Северный город», председателем которого является Анатолий Олейниченко.