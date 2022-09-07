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В Ноябрьске пройдут чемпионат и первенство города по конкуру. Об это сообщили в пресс-службе местного управления физической культуры и спорта.

- Соревнования приурочены ко Дню города и Дню физической культуры и спорта на Ямале. Посмотреть на заезды участников сможет любой желающий, - прокомментировали в ведомстве.

Само мероприятие продет в течение двух дней: 10 и 11 сентября, начало - в 11:00 часов. Местом проведения выбрана территория Конноспортивный клуб «КУПАВА» (промзона, панель 8, проезд 18).

Всего за звание лучших будут бороться 25 тандемов, самым молодым участникам - 10 лет. Традиционно на старт выйдут не только представители Ноябрьска, но и соседней Югры.