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Спорт7 сентября 2022 8:57

В Ноябрьске пройдут чемпионат и первенство города по конкуру

Всего за звание лучших будут бороться 25 тандемов
Марина Прохорова
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Ноябрьске пройдут чемпионат и первенство города по конкуру. Об это сообщили в пресс-службе местного управления физической культуры и спорта.

- Соревнования приурочены ко Дню города и Дню физической культуры и спорта на Ямале. Посмотреть на заезды участников сможет любой желающий, - прокомментировали в ведомстве.

Само мероприятие продет в течение двух дней: 10 и 11 сентября, начало - в 11:00 часов. Местом проведения выбрана территория Конноспортивный клуб «КУПАВА» (промзона, панель 8, проезд 18).

Всего за звание лучших будут бороться 25 тандемов, самым молодым участникам - 10 лет. Традиционно на старт выйдут не только представители Ноябрьска, но и соседней Югры.