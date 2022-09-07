Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 сентября 2022 года: заразились 94 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 94 человека. С начала периода количество заболевших достигло 140 980.

При этом в больницы региона госпитализировано 19 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 1 043 ямальца.

В России выявлено 47 958 человек с COVID-19, госпитализировано - 4 086. Всего в стране зарегистрирован 19 857 571 случай. Излечились от коронавируса 52 611 человек, скончались - 94.