В Год экологии в Пуровском районе ликвидируют 33 свалки и установят дополнительные фотоловушки

Фото: администрация Пуровского района
В Год экологии в Пуровском районе ликвидируют 33 свалки и установят 14 дополнительных фотоловушек. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
На сегодняшний день в муниципалитете полностью расчищены 32 территории: 7 - в Тарко-Сале, 4 - в Пуровске, 3 - в Ханымее и одна - в Уренгое. Еще одна находится в процессе уборки. Кроме того, за границами населенных пунктов (в лесных массивах) очистили 17 захламленных территорий.
Что касается фотоловушек, их установят в промышленных зонах, гаражных кооперативах и лесах, находящихся рядом с Тарко-Сале, Пуровском, Сывдармой и Уренгоем.
Кстати, самыми востребованными проектами в Год экологии у пуровчан стали экосплавы и «Чистые игры».