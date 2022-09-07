Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

После жалоб в соцсетях в Ноябрьске отремонтируют Музей воинской славы им. В.М. Григора. По словам автора поста, здание находится в ужасном состоянии, особенно это относится к его внешнему облику: облезлый и выцветший фасад, поломанная крылечная плитка и прочее. Кроме того, с обратной стороны музея торчит труба, из которой во двор жилого дома постоянно стекает вода, зимой превращаясь в огромный ледяной каток.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

- Музей часто посещают школьники, ветераны ВОВ, участники боевых действий, гости, проходят встречи, торжественные мероприятия, экскурсии. Я думаю, что неприлично нашему городу содержать такое памятное место в «печальном» и недостойном состоянии. И надо, конечно, не просто повторно покрыть здание обычной краской, а сделать хороший ремонт с помощью современных материалов. Ведь площадь музея совсем небольшая, поэтому огромных финансовых вложений не потребуется, - отметил ноябрянин.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В комментариях горожане единогласно поддержали идею земляка, написав, что здание действительно давно пора привести в порядок.

Позже на пост отреагировали представители городской администрации. В мэрии сообщили, что знают о данной проблеме и планируют решить ее уже в следующем году.

- Планируем включить ремонтные работы в проект бюджета на 2023 год. Спасибо за неравнодушное отношение, - прокомментировали власти.