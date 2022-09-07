Жительница Губкинского лишилась денег, забронировав поездку у мошенницы Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенницы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина хотела оформить страховку на поездку, но вместо этого лишилась денег.

- Установлено, что 1 сентября потерпевшая забронировала в интернет-приложении поездку у неизвестной водительницы, которая пояснила, что также горожанке необходимо оформить страховку и отправила ей ссылку. Перейдя по ней, заявительница подтвердила поездку, а затем ввела реквизиты банковской карты. В результате со счета женщины списались 27 тысяч 200 рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские Губкинского настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и не переходить по ссылкам, отправленным незнакомыми людьми.