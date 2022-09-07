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Общество7 сентября 2022 5:37

«Машина гуляет»: надымчанин пожаловался на новую дорогу до поселка Правохеттинский

Житель Надыма недоволен новой дорогой до поселка Правохеттинский
Марина Прохорова
Надымчанин пожаловался на новую дорогу до поселка Правохеттинский

Надымчанин пожаловался на новую дорогу до поселка Правохеттинский

Фото: Ольга Крыльцова

Житель Надыма пожаловался в соцсетях на качество новой дороги от города до поселка Правохеттинский. По словам мужчины, на трассе есть много неровностей, из-за которых машина постоянно подпрыгивает.

- Едешь по новому асфальту, а машина гуляет, то есть волны. Вот в ХМАО дороги, поставь стакан с водой на капот и едь, он не выльется, а у нас - стакан упадет. Это новая дорога. Куда смотрит администрация? Через год опять дорога будет никакая! Дождь идет, а они кладут асфальт, как понимать? Есть органы, которые принимают эту работу? - возмущается северянин.

В комментариях к посту большинство ямальцев поддержали земляка в его недовольстве, написав, что сейчас дороги ремонтируют отвратно. Однако нашлись и те, кто решил пошутить над проблемой, предложив водителю представить, что он плывет на яхте по волнам.

Позже на пост отреагировал представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Он сообщил, что работы на участке автодороги Надым - Правохеттинский еще не завершены. В настоящее время планируется укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетона.