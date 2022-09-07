«Машина гуляет»: надымчанин пожаловался на новую дорогу до поселка Правохеттинский

Надымчанин пожаловался на новую дорогу до поселка Правохеттинский Фото: Ольга Крыльцова

Житель Надыма пожаловался в соцсетях на качество новой дороги от города до поселка Правохеттинский. По словам мужчины, на трассе есть много неровностей, из-за которых машина постоянно подпрыгивает.

- Едешь по новому асфальту, а машина гуляет, то есть волны. Вот в ХМАО дороги, поставь стакан с водой на капот и едь, он не выльется, а у нас - стакан упадет. Это новая дорога. Куда смотрит администрация? Через год опять дорога будет никакая! Дождь идет, а они кладут асфальт, как понимать? Есть органы, которые принимают эту работу? - возмущается северянин.

В комментариях к посту большинство ямальцев поддержали земляка в его недовольстве, написав, что сейчас дороги ремонтируют отвратно. Однако нашлись и те, кто решил пошутить над проблемой, предложив водителю представить, что он плывет на яхте по волнам.

Позже на пост отреагировал представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Он сообщил, что работы на участке автодороги Надым - Правохеттинский еще не завершены. В настоящее время планируется укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетона.