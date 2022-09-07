Власти Салехарда хотели оставит ребенка-сироту без квартиры Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обязала местную администрацию включить ребенка-сироту в список на получение жилья. Как сообщили в пресс-службе ведомства, девушка сама обратилась к ним за помощью, объяснив свою ситуацию.

- У девушки имелось имелось закрепленное за ней жилое помещение в Пермском крае, где она включена в договор социального найма дальними родственниками как член семьи нанимателя. Именно поэтому власти отказались внести ее в список нуждающихся, - уточнили в ведомстве.

Однако в администрации не учли тот факт, что с 2009 года сирота постоянно проживала в автономном округе по месту жительства опекуна, где и состояла на учете в органе опеки и попечительства. При этом родственные связи с членами семьи из Пермского края она никогда не поддерживала.

В связи с этим прокурор отправил в суд иск, требуя включить девушку в список детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью встал на сторону гособвинителя, удовлетворив его требования. Исполнение решения находится на контроле ведомстве.