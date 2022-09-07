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Общество7 сентября 2022 4:37

Власти Салехарда хотели оставит ребенка-сироту без квартиры

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
Власти Салехарда хотели оставит ребенка-сироту без квартиры

Власти Салехарда хотели оставит ребенка-сироту без квартиры

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обязала местную администрацию включить ребенка-сироту в список на получение жилья. Как сообщили в пресс-службе ведомства, девушка сама обратилась к ним за помощью, объяснив свою ситуацию.

- У девушки имелось имелось закрепленное за ней жилое помещение в Пермском крае, где она включена в договор социального найма дальними родственниками как член семьи нанимателя. Именно поэтому власти отказались внести ее в список нуждающихся, - уточнили в ведомстве.

Однако в администрации не учли тот факт, что с 2009 года сирота постоянно проживала в автономном округе по месту жительства опекуна, где и состояла на учете в органе опеки и попечительства. При этом родственные связи с членами семьи из Пермского края она никогда не поддерживала.

В связи с этим прокурор отправил в суд иск, требуя включить девушку в список детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем.

Выслушав истца и ответчика, суд полностью встал на сторону гособвинителя, удовлетворив его требования. Исполнение решения находится на контроле ведомстве.