Фото: администрация Салехарда

В Салехарде определили восемь новых названий для реки Шайтанка: Светлая, Ямалка, Мирная, Преображенка, Духовная, Священная, Дружбы и Божественная. Проголосовать за один из вариантов можно на портале «Живем на Севере» до 9 сентября.

Напоминаем, что инициатива переименовать Шайтанку принадлежит городской общественной организации историков и краеведов. По их мнению, водоем должен носить подходящее имя, поскольку рядом строится храм. Чтобы воплотить идею в жизнь, историки обратились к депутатам Заксобрания ЯНАО и были услышаны.

Кстати, горожане активно голосуют за новое название. Пока выбор сделали 67 человек, большинству из них нравится вариант Преображенка - 25 голосов, далее идут Ямалка - 18 проголосовавших и Дружбы - 8.