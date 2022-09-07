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Недвижимость7 сентября 2022 4:00

На будущей многофункциональной площадке в Коротчаево началась установка тренажеров

Скоро прибудут игровые комплексы для детей
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Коротчаево продолжается обустройство многофункциональной площадки под открытым небом. На данный момент территория полностью отсыпана щебнем, на 85% завершена укладка тротуарной плитки, началась установка спортивных тренажеров, скоро прибудут игровые комплексы для детей.

Напомним, эта общественная территория благоустраивается в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе голосования, проходившего в 2021 году, объект поддержали 4 249 человек.

- Площадка будет состоять из спортивной зоны с тренажерами, детской игровой зоны с тематическими фигурами и зоны для спокойного отдыха. Также там установят малые архитектурные формы - скамейки и урны, - сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.