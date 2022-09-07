На улицах Ноябрьска появилась дорожная техника, стилизованная под всеми любимую божью коровку

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Глава Ноябрьска Алексей Романов опубликовал пост в своих соцсетях, рассказав, что теперь городские улицы будет убирать «божья коровка». Разумеется, речь идет не о насекомом, а дорожной технике с ярким окрасом в черную крапинку.

«Это пример того, что дорожная техника может быть не только очень функциональной, но и по-своему милой. А еще она напоминает нам про Год экологии», - написал градоначальник.

Напоминаем, что летом в Ноябрьск прибыли четыре вакуумно-уборочные машины УКМ-2500М, предназначенные для круглогодичной уборки пешеходных зон, парковых дорожек, узких проходов и проездов, три универсальных минипогрузчика, а также техника для работы на полигоне твердых бытовых отходов - два бульдозера и погрузчик.